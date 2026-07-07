Россия может применить ядерное оружие только в случае, если что-то будет угрожать ее существованию. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
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Безопасность
Песков: Россия может применить ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию
7 июля 2026 / 22:38
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия может применить ядерное оружие только в случае, если что-то будет угрожать ее существованию. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Он отметил, что у Российской Федерации есть ядерная доктрина, в которой четко регламентированы условия применения ядерного оружия.
"Она предельно ясна, понятна и проста. Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае - нет. Это очень важно понимать", - указал представитель Кремля.
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