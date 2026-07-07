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Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 заявила о намерении принять участие в президентских выборах во Франции.

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 заявила о намерении принять участие в президентских выборах во Франции.

"Я буду участвовать в президентских выборах в 2027 году", - сказала она по итогам партийного совещания. 

Политик также отметила, что подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Парижа, которая приостановит на время ее рассмотрения исполнение приговора, включая ношение электронного браслета. "Так, я смогу вести предвыборную кампанию без электронного браслета", - указала Ле Пен.

В случае возможного избрания она планирует назначить на пост премьер-министра республики 30-летнего председателя партии Жордана Барделла.

Ранее во вторник Апелляционный суд Парижа сократил Ле Пен срок запрета на участие в выборах до 15 месяцев, что фактически означает аннулирование данного ограничения. Суд также снизил до трех лет срок тюремного заключения по делу о парламентских ассистентах. Два года даны условно, в течение еще одного года Ле Пен должна носить электронный браслет.

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#ле пен
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