Павел Александров, международный обозреватель

В Германии активно обсуждают предстоящий в Гамбурге судебный процесс по обвинению в участии в подрыве в 2022 году газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток 2» некоего украинского гражданина, которого в немецких СМИ называют Сергей К. После того, как стали известны детали обвинения, газета Die Welt сообщила о заявлении, сделанном сопредседателем «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Лидер партии, которая, согласно всем актуальным соцопросам, имеет в ФРГ самый высокий рейтинг поддержки населения (29%), потребовал «немедленной остановки любой военной помощи Украине». При этом известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) регулярно подчеркивает, что ФРГ сейчас – главный спонсор Украины в Европе. Кстати, его партия сейчас по популярности значительно отстает от АдГ, набирая всего 21% поддержки бюргеров.

По мнению Тино Хрупалла, приведенные Генпрокуратурой ФРГ доказательства вины подозреваемого в соучастии в организации диверсии на важнейших для экономики Германии газопроводах являются достаточным основанием для прекращения поддержки киевского режима. Кстати, немецкая Генпрокуратура, пишет Die Welt, исходит из того, что атака на «Северные потоки» планировалась в государственных структурах Украины. Такое заключение можно сделать из деталей озвученного обвинения, предъявленного Сергею К., являющемуся, кстати, бывшим офицером ВСУ. В обвинении также указывается, что целью диверсии на газопроводах было «надолго остановить поставки газа, чтобы лишить Россию доходов для финансирования войны на Украине».

Газета указывает, что в момент диверсии в сентябре 2022 года газопроводы, построенные по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Германию, не функционировали. Подача газа по «Северному потоку-1» остановилась еще до теракта из-за антироссийских санкций, а «Северный поток-2» был хотя и готов к эксплуатации, но так и не начал функционировать. В этой связи сопредседатель АдГ Тино Хрупалла назвал подрыв «Северных потоков» «покушением на жизненный нерв германской индустрии».

Политик подчеркнул, что данная диверсия должна быть расследована «безжалостно и всесторонне», имея в виду, что «в первую очередь, на суд общественности необходимо вытащить заказчика диверсии». Тино Хрупалла настаивает, что «нельзя останавливаться» и перед определением той роли, которую сыграли «тогдашние руководители ВСУ и украинских спецслужб». По его мнению, «только так мы сможем узнать, замешаны ли и другие государства в это военное преступление против Германии».

Следственную комиссию по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» потребовала создать известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая является основателем оппозиционной (как и АдГ) партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость». Такая следственная комиссия до сих пор не создана в ФРГ на федеральном уровне по вине, как считает г-жа Вагенкнехт, Левой партии и партии «Зеленых», которые не захотели поддержать в этом АдГ.

Тогда эту комиссию надо создать в столице земли Мекленбург-Передняя Померания городе Шверине, ведь именно в этой федеральной земле находился конечный пункт обоих «Северных потоков», и именно эта земля рассчитывала на значительные поступления в свою казну в результате реализации такого крупного энергетического проекта между Германией и Россией, предлагает Вагенкнехт, рассчитывая, между прочим, что по итогам сентябрьских выборов ее партия попадет в местный Ландтаг.

Ясно, что и «Альтернатива для Германии» (АдГ), и «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ), атакуя сейчас власти в Берлине, начинают предвыборную борьбу за места в региональных парламентах (Ландтагах) двух восточных земель, ведь в сентябре, кроме Мекленбурга -Передней Померании аналогичные выборы состоятся и в Саксонии-Анхальт. Поэтому отнюдь не случайно в сети Х (бывший Твиттер) в связи с предъявлением Генпрокуратурой ФРГ обвинения бывшему офицеру ВСУ Сергею К. Сара Вагенкнехт пишет: «Всем известно, что украинское правительство, скорее всего лично Зеленский, отдал приказ о совершении этого террористического акта».

И не без поистине убийственной язвительности Вагенкнехт добавляет: «В благодарность за разрушение нашей энергетической инфраструктуры Фридрих Мерц продолжает посылать в Киев миллиардные подарки, которые тонут там в болоте коррупции. Вместо того чтобы и дальше делать нас посмешищем для всего мира, федеральному правительству следовало бы добиваться возобновления поставок российского газа по уцелевшей нитке газопровода. Это принесло бы огромное облегчение как экономике, так и потребителям".

Действительно, вопросы о том, почему собранные с немецких налогоплательщиков миллиарды евро идут с одобрения правительства Фридриха Мерца на поставку вооружений насквозь коррумпированной Украине, а не на поддержание благосостояния собственного населения, постоянно звучат из уст лидеров АдГ и ССВ, но в ответ от правящей коалиции (ХДС, ХСС и СДПГ) слышны лишь заверения, что «в результате запланированных правительством реформ жизнь в стране вскоре изменится к лучшему». При этом из недр ХДС доносятся слухи, что там уже обсуждают кандидатуры на тот случай, что, если сентябрьские выборы в Ландтаги двух крупных федеральных земель на востоке ФРГ завершатся, что вполне вероятно, разгромным поражением партии Фридриха Мерца, то кресло канцлера ему придется покинуть досрочно.