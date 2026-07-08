Марина Харькова, журналист, Донецк

Европа оказалась в эпицентре украинских терактов, и это довольно предсказуемо. Если ты спонсируешь, поддерживаешь, подстрекаешь и одобряешь терроризм, будь готов стать его жертвой. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

Сначала была диверсия на «Северных потоках», нанесшая существенный экономический ущерб Германии. Украинский след, причем, при плотном контроле и участии украинских спецслужб, всплыл моментально. Как выяснили немецкие следователи, экстрадированный из Италии в Германию террорист 49-летний Сергей Кузнецов входил в состав экипажа яхты «Андромеда» и руководил действиями водолазов по подрыву «Северных потоков». В состав диверсионной группы, которая осуществила подрыв газопроводов, входили семь человек, включая Кузнецова, четырех водолазов и взрывотехника. Кроме Кузнецова, Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ц., который скрылся в Польше после диверсии. Кузнецов является офицером седьмого управления контрразведки Службы безопасности Украины. При обыске у него нашли два украинских паспорта на разные фамилии – реальное доказательство его работы под прикрытием, по разработанному СБУ плану, с финансированием теракта на госуровне, включая оплату аренды яхты, проживания и передвижения всей команды террористов по Европе и продуманными заранее путями отхода с места преступления.

И вот второй теракт украинских спецслужб потряс «тихую и безопасную гавань миллионеров» - княжество Монако, где с помощью взрывного устройства украинка Анастасия Березовская подорвала семью украинского олигарха, владельца сети мошеннических колл-центров Вадима Ермолаева. История получила продолжение. Вчера под Киевом Березовскую нашли закопанной и убитой выстрелом в голову. По подозрению в ее устранении были арестованы два сотрудника спецслужб Украины, действующий и отставной. Также они все причастны к покушению на миллионера в Монако. Сотрудник главного управления разведки (ГУР) Украины по фамилии Реут уже признался в убийстве Березовской и сообщил, что на ликвидацию олигарха было выделено около 150 тысяч долларов. Выяснилось, что сотрудник украинской разведки переводил Березовской деньги как исполнителю. Киллерша получила всего 8 тысяч долларов, ещё 5 — ушло на логистику.

Во время следственных действий в доме сотрудника ГУР обнаружили подвал, похожий на комнату пыток: с полом, застеленным плотной клеенкой, топором и арматурными ножницами. По версии следствия, здесь свои последние минуты жизни и провела Березовская. Примечательно, что о причастности украинских спецслужб к покушению в Монако, еще до обнаружения тела киллерши, активно говорили европейские силовики, политологи, чиновники и СМИ. Как сразу же сообщил заместитель главного прокурора Монако Морган Реймон, «относительная сложность взрывного устройства и образ действий заставляют предположить, что подозреваемая действовала не в одиночку».

«Следователи отдают предпочтение версии, что покушение было организовано украинскими спецслужбами», – сообщало издание Le Figaro. «Отмывание денег и преступная деятельность проникают с Украины в Западную Европу. И все это импортируется нашими политиками в Брюсселе и Берлине, которые по-прежнему поддерживают эту коррумпированную и мошенническую систему», – отметил политолог Ральф Нимаер.

По сути, все склонялись к версии, что это скандал: украинская разведка провела теракт на европейской территории. На это указывали все признаки – от грамотной слежки за миллионером, маскировки преступницы с переодеванием в мужскую одежду, чтобы замести следы, до грамотного отхода с места взрыва. Так выглядит профессиональная работа спецслужб.

Почему ликвидировали Березовскую, ясно – на ее след вышли европейские правоохранители. Ее данные были переданы в Интерпол, все маршруты отслежены, квартиры, где она останавливалась, найдены, улики обнаружены. Как только Березовская добралась до Киева, ее ликвидировали. А почему украинские спецслужбы хотели убить миллионера Ермолаева существует три версии.

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сейчас в Офисе украинского президента лихорадочно пытаются отвести подозрения от настоящего заказчика — Зеленского, с которым ранее Ермолаев отказался делиться многомиллиардной прибылью от работы колл центров. «В деле покушения на Ермолаева на каждом шагу торчат уши украинских спецслужб. Это было не спрятать. Надо было отвести подозрения от украинской власти. Поклад, первый замглавы службы безопасности Украины, придумал схему, при которой за покушением на Ермолаева стоят отдельные представители украинских спецслужб, которые якобы действовали не по поручению Зеленского, а самостоятельно, и поэтому СБУ их арестовывает и под своим контролем проводит допрос», - сказал Царев.

Таким образом, отмечает политик, налицо классическая операция под прикрытием, которая была выстроена специально, чтобы отвести подозрения от реального заказчика - Зеленского.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (признан в РФ экстремистом и террористом) также не верит, что задержанные работали без приказа сверху: «Кто-то верит, что эти лица могли действовать самостоятельно, а не получали указания от Зеленского? Такая огромная сеть колл-центров как у Ермолаевых (более 150 колл-центров, плюс отмыв денег и схема вывода их за границу) платила на самый верх в Офис президента 15 миллионов долларов в месяц. А тут они платить прекратили, еще и Артур Емельянов пошел на сделку со следствием в Эстонии, и это значит, что он дал показания против кого-то из крышующих колл-центры».

Напомним, в конце прошлого года старшего сына Вадима Ермолаева Артура, которого ранее уже судили по делу о мошеннических колл-центрах, задержали на Кипре по запросу Интерпола и экстрадировали в Эстонию. Артур Ермолаев контролировал сеть мошеннических колл-центров Cosmo, которая годами работала из Днепропетровска, обманывая не только граждан России, но и жителей стран ЕС. Агентство Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) подтвердило, что сотрудники Генпрокуратура Украины совместно с силовиками Латвии, Литвы и Чехии ликвидировали транснациональную сеть колл-центров в Днепропетровске, Киеве и Ивано-Франковске. Жертвами мошенников стали минимум 400 граждан ЕС, потерявшие около 10 млн евро. Ермолаева-младшего признали виновным в создании преступного сообщества в суде в Эстонии и назначили условный срок, обязав выплатить государству €8,5 млн.

Также Ермолаевы были бенефициарами офисных помещений, где располагались эти колл-центры. А их компанию Alef Estate Википедия обозначает как еврейскую финансово-промышленную группу.

Так что покушение на миллионера вполне могло быть связано с переделом сверхприбыльного бизнеса в пользу Зеленского или его окружения с помощью украинских спецслужб. В начале года уже наблюдалась активная фаза передела «рынка» колл центров именно в Днепропетровске.

По второй версии, которую озвучил бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции Клод Монике, Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации в Европейском парламенте экспертных слушаний по вопросу коррупции на Украине. Издание Nice-Matin предположило, что бизнесмен мог огласить некие скандальные факты и осудить коррупцию в своей стране. И это сильно не понравилось кому-то из руководства киевского режима.

Третьим мотивом покушения на олигарха может быть тот факт, что он финансировал участие в будущей избирательной кампании главного оппонента Зеленского, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Сам олигарх давно является противником Зеленского. В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра, а Зеленский ввел персональные санкции в отношении Ермолаева.

Вполне вероятно, что верны все три версии. Неоспоримо, что украинские спецслужбы причастны к заказным убийствам и последующим устранениям их исполнителей. Ту же Березовскую украинская военная разведка сначала наняла как агента, а потом сотрудник ГУР Реут убрал ее. А это дело было выгодно раскрыть другой украинской спецслужбе – СБУ, чтобы подставить бывшего руководителя ГУР, а ныне главу офиса президента Кирилла Буданова (признан в РФ экстремистом и террористом). Как известно, на Украине СБУ и ГУР долго и жестко конкурируют между собой. И ясно, что к этой череде убийств и покушений прямо причастен сам Зеленский - как известно, спецслужбы напрямую подчинены главе киевского режима и в соответствии с законом именно он дает разрешение на проведение абсолютно любых операций.