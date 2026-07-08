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Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение

Гроб с телом погибшего во время американо-израильской бомбардировки верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлен 7 июля на территорию Ирака, специальный борт приземлился в аэропорту иракского города Наджаф. Об этом сообщило агентство INA.

Гроб с телом погибшего во время американо-израильской бомбардировки верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлен 7 июля на территорию Ирака, специальный борт приземлился в аэропорту иракского города Наджаф. Об этом сообщило агентство INA.

Практически одновременно с этим известием высший комитет по организации похорон объявил о полном завершении "логистической и технической подготовки к траурным церемониям в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела".

Отмечается, что иранскую делегацию, которая примет участия в траурных церемониях в Ираке, возглавляет президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Сразу же после прибытия в Наджаф он провел переговоры с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди. Ранее сообщалось, что глава иракского правительства объявил 8 июля выходным днем, чтобы дать возможность всем желающим проститься с погибшим верховным лидером Ирана.

Прощание с убитым 28 февраля Али Хаменеи началось 3 июля в Тегеране. Несколько дней тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где все желающие смогли проститься с ним. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие, после чего останки были доставлены в главный религиозный центр Ирана - город Кум. 8 июля гроб с телом Хаменеи будет находиться в Ираке. Погребение состоится 9 июля в иранском Мешхеде, родном городе покойного.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института востоковедения РАН Ирина Федорова отмечает, что «все мероприятия связанные с похоронами аятоллы Хаменеи имеют очень большой смысл - и идеологический, и политический. Хаменеи стал мучеником после своей гибели в результате террористического удара. И почитание его как мученика - это важно для всех шиитов, которые составляют подавляющее большинство в Иране.  Поэтому миллионы людей пришли и еще придут до 9 июля прощаться со своим Верховным лидером. Удар по Хаменеи пришелся и по его семье, и это преступление против человечности. Оно объединило самые различные группы и слои населения в иранском обществе.  И если во время январских волнений в Иране были явно выражены противоречия между различными политическими и идеологическими силами, то сейчас мы видим, что весь народ Ирана во многом объединился. Тут надо отметить, что в исламе положено хоронить умерших до захода солнца. Но в ряде случаев шиитские богословы решают отложить эту церемонию. В частности, сейчас это было сделано в целях безопасности, но это послужило и колоссальным объединяющим моментом и имело очень большое политическое значение.  Недаром многие западные аналитики удивляются тому количеству народа, который пришел прощаться. Они этого не ожидали».   

Эксперт считает, что «пока новые лидеры, которые пришли на смену погибшим, пока еще полностью не проявили себя. Однако уже сейчас можно сказать, что значительная часть тех, кто находится сейчас у власти – это представители КСИР, которые настроены более радикально, чем предшествующая власть в Иране.  Но, с другой стороны, даже среди представителей КСИР есть прагматики.  Поэтому говорить, что это будет ожесточенное сопротивление всем договоренностям с западными странами и резкий, полностью антизападный курс, я бы не стала. В прагматических целях, в целях улучшения экономического состояния Ирана эти люди тоже пойдут на определенные компромиссы и договоренности».                  

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Теги:
#похороны
#иран
#хаменеи
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