В ситуации топливного дефицита России не приходится рассчитывать на какую-то помощь дружественных стран. Придется закупать горючее за рубежом по международным рыночным ценам.

В ситуации топливного дефицита России не приходится рассчитывать на какую-то помощь дружественных стран. Придется закупать горючее за рубежом по международным рыночным ценам.

Все считают, что Россия с этой проблемой должна справляться сама. Здесь добывается с избытком нефть и газ, а также производится оружие, в том числе системы ПВО, которые должны защитить нефтеперерабатывающие мощности.

Продавать России бензин по актуальным ценам рынка, конечно, готовы многие страны.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/6def856de38293bd59e6a90877fae11d/