В ситуации топливного дефицита России не приходится рассчитывать на какую-то помощь дружественных стран. Придется закупать горючее за рубежом по международным рыночным ценам.
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Экономика
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
В ситуации топливного дефицита России не приходится рассчитывать на какую-то помощь дружественных стран. Придется закупать горючее за рубежом по международным рыночным ценам.
Все считают, что Россия с этой проблемой должна справляться сама. Здесь добывается с избытком нефть и газ, а также производится оружие, в том числе системы ПВО, которые должны защитить нефтеперерабатывающие мощности.
Продавать России бензин по актуальным ценам рынка, конечно, готовы многие страны.
Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:
https://rutube.ru/video/6def856de38293bd59e6a90877fae11d/
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