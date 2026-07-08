Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

На прошлой неделе в Германии начался новый этап дела о подрыве «Северных потоков» в сентябре 2022-го года. Выдвинуты официальные обвинения против украинского офицера, обвиняемого в этом преступлении.

В официальном пресс-релизе на сей счет сообщается: «30 июня 2026 года Федеральная прокуратура предъявила обвинение в Сенат государственной безопасности Ганзейского высшего регионального суда в Гамбурге против гражданина Украины Сергея К [Кузнецова]. Обвинение имеет достаточные основания подозревать его в соучастии в военном преступлении, а именно в нападении на гражданские объекты (статья 11, пункт 1, предложение 1, № 2 Уголовного кодекса Германии), причинении взрыва (статья 308, пункт 1 Уголовного кодекса Германии), разрушении зданий (статья 305, пункт 1 Уголовного кодекса Германии) и нарушении общественной деятельности (статья 316b, пункт 1, № 2 и пункт 3 Уголовного кодекса Германии)».

Правящие немецкие круги совершенно не хотят излишней политизации этого дела, с проекцией на свое сотрудничество с киевским режимом и далеко идущими выводами. Однако хватает людей, задающих неудобные вопросы. Одна из них – известный левый политик, основатель союза имени себя Сара Вагенкнехт. «В благодарность за разрушение нашей энергетической инфраструктуры Мерц с радостью продолжает отправлять Киеву миллиарды в качестве подарков, которые затем исчезают в болоте коррупции», – написала фрау Сара в соцсетях.

Вагенкнехт выразила сожаление, что большинство в бундестаге провалило идею создания специальной комиссии по делу о подрыве «Потоков». Однако она предложила другой - вызвать главу киевского режима, военного преступника Зеленского для объяснений в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании — федеральной земли, где находится точка выхода газопровода.

«Нам необходимо политическое разъяснение: было ли это военное преступление одобрено украинским руководством? Если да, то как объяснить немецким налогоплательщикам, что именно этим людям [немецкая власть] продолжают перечислять миллиарды евро из налоговых средств? Для разъяснений ландтаг в Шверине [столице федеральной земли] также должен вызвать … Зеленского», — заявила Вагенкнехт.

Схожего мнения и на правом фланге оппозиционного поля. Так, депутат палаты представителей Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн подчеркнул, что нельзя допустить позиционирования обвиняемого как некоего одиночки, действовавшего исходя из неких собственных соображений. «Можно вполне определенно предположить, что указания поступили из Киева, от правительства. Зеленский знал об этом и, более того, сам отдал приказ о подрыве газопровода "Северный поток – 2". Именно это необходимо тщательно расследовать, и было бы правильно также привлечь Зеленского к суду», – сказал парламентарий.

Ему вторит коллега, сопредседатель АдГ Тино Крупалла. «Теракт против жизненно важной артерии немецкой промышленности должен быть расследован бескомпромиссно и в полной мере. Для этого необходимо, в первую очередь, вывести заказчиков на чистую воду перед лицом общественности», - говорится в его соцсетевом посте. Крупалла призвал задать неудобные вопросы руководству киевского режима: «Только так мы узнаем, причастны ли другие государства к предполагаемому военному преступлению против Германии. Уже сейчас улик достаточно, чтобы прекратить любую военную помощь Украине». Предложение, впрочем, на данный момент не совсем реальное – спустя несколько дней политик признал в интервью, что Мерц и Ко не делают ничего для прекращения российско-украинского конфликта, исключительно для его эскалации.

Европейские СМИ при этом видят в сложившейся ситуации шанс для оппозиции нанести урон берлинской элите. Британское издание The Guardian пишет: «Немецкая прокуратура обвинила "украинские государственные органы" в организации взрыва газопроводов "Северный поток"… в 2022 году. Это обвинение, вероятно, усилит напряженность в отношениях Киева с Берлином, который является крупнейшим военным союзником [киевского режима]… Ультраправая партия "Альтернатива для Германии", выступающая против военной поддержки Украины со стороны Германии, скорее всего, воспользуется этим делом накануне сентябрьских выборов как инструментом давления на правительство с целью прекращения оказания помощи Киеву. АдГ лидирует в общенациональных опросах общественного мнения».

Немецкое Frankfurter Rundschau предрекает непростые дни и для киевского режима: «Может быть доказана причастность украинского правительства, что окажет еще один эффект взорвавшейся бомбы в дипломатическом аспекте… По мере приближения даты суда давление на Зеленского усиливается… Если дело дойдет до суда, украинское правительство больше не сможет избегать уголовного преследования… Выдвижение обвинений пока не гарантирует то, что суд состоится, однако он становится вероятнее, а доказательства против [Кузнецова] неопровержимы… Возможный судебный процесс будет взрывоопасным».

Сам Зеленский предпочел сделать вид, что не владеет всей полнотой информации: «Мы пока не знаем всех подробностей этого процесса. Мы официально не получали всех подробностей, по крайней мере я их не видел. Соответствующие органы наших стран свяжутся друг с другом, и когда мы получим больше подробностей, наверное, сможем отреагировать. Пока рано говорить».

Что же касается России, то для ее руководства выдвижение официального обвинения новостью не стало. Об это сказал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности, к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза».

Не новость это и для нас, граждан России. Мы давно знаем и каждый день убеждаемся, что киевский режим превратил Украину в государство-террорист, один из главных методов которого – удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре. Да и во внутренних разборках террор стал частым орудием, доказательство чему подрыв в Монако семьи олигарха Ермолаева, с дальнейшим устранением самой покушавшейся.

Однако не надо думать, что немецкой элите неудобно дело о «Северных потоках» исключительно из-за стеснения перед собственными налогоплательщиками. Она, вместе с другими европейцами, способствовала становлению киевского режима именно как гигантского орудия террора против России, и продолжает его пестовать как бомбу под русским боком, заточку в этом боку, как источник пушечного мяса. Поэтому на «дружественный огонь», считает она, можно закрыть глаза. Правильно ли считает? Когда-нибудь узнаем.