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Политика
Захарова: страны НАТО "будут гонять Зеленского как мяч для пинг-понга цвета хаки"
Захарова: страны НАТО "будут гонять Зеленского как мяч для пинг-понга цвета хаки" Захарова: страны НАТО "будут гонять Зеленского как мяч для пинг-понга цвета хаки"

Страны НАТО "будут гонять Владимира Зеленского как мячик для пинг-понга" на саммите в Анкаре. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Страны НАТО "будут гонять Владимира Зеленского как мячик для пинг-понга" на саммите в Анкаре. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Они будут жать друг другу руки. Они будут гонять Зеленского как мячик для пинг-понга цвета хаки, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все, как всегда", - отметила дипломат.

Вместе с тем она считает, что в кулуарах Запад поставит вопрос о киевском терроризме. "Террористический монстр, которого вспоил и вскормил коллективный Запад, доберется и до них. Он добрался до них, до вот этого образования, которое называется Княжество Монако", - сказала Захарова.

"Те, кто с руки кормил киевский режим, теперь эту руку не видят, поскольку она покусана и часть от нее уже оторвана", - заключила официальный представитель российского дипведомства.

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