США-Иран: мирные переговоры сорваны

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит больше смысла в продолжении переговоров с Ираном и прекращении огня. "Я не хочу больше с ними иметь дело", - сказал он журналистам в Анкаре, говоря об Иране. Американский президент сделал также нелицеприятные заявления в адрес иранского руководства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит больше смысла в продолжении переговоров с Ираном и прекращении огня. "Я не хочу больше с ними иметь дело", - сказал он журналистам в Анкаре, говоря об Иране. Американский президент сделал также нелицеприятные заявления в адрес иранского руководства.

По его словам, он все же готов выслушать мнение своих переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые "хотят продолжать переговоры".

По мнению президента США, договоренности с Ираном о прекращении огня и о дальнейших переговорах больше не работают. "Мне кажется, это больше не работает", - сказал он и добавил, что это иранская сторона не соблюдает договоренности.

В то же время, он отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. "Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется это пустая трата времени", - сказал президент США.

Американские военные 8 июля нанесли серии мощных ударов по Ирану в ответ на атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе, сообщило CENTCOM. Атаковано более 80 целей при помощи высокоточных боеприпасов. В CENTCOM уточнили, что силы США атаковали иранские системы ПВО, командные пункты, береговые радары, противокорабельные ракетные системы и более чем 60 катеров КСИР в Ормузском проливе и рядом с ним.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что американская атака на Иран нарушает первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщило агентство Fars.

Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф также обвинил США в серьезных нарушениях Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

В числе ключевых нарушений он назвал срыв прохода иранских судов через Ормузский пролив, постоянные угрозы возобновления военных ударов, введение нефтяных санкций, продолжение агрессии Израиля против Ливана и удары по югу Ирана.

Галибаф добавил, что "эпоха запугивания и вымогательства закончилась", попытки шантажа Ирана ни к чему не приведут.

В свою очередь военно-морские и Воздушно-космические силы КСИР нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars. Армия Ирана позже заявила о нанесении ударов по военным объектам США на расположенной в Бахрейне базе Шейх-Иса.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что «в таких условиях проведение переговоров выглядят как нереалистичная задача. Я не раз давал прогнозы, что они вряд ли закончатся чем-то положительным, и стороны придут к соглашению. Все это крайне маловероятно. Поэтому переговоры получаются чем-то вроде фона, чем путь к какому-то общему знаменателю».

Эксперт также подчеркнул, что «при таких обстоятельствах, когда постоянно идет обмен ударами с обеих сторон, конечно, обеспечить более-менее свободный проход в Ормузском проливе не удастся. Это практически невозможно. Кто рискнет проводить корабли? Для этого надо, чтобы стороны пришли к какому-то взаимопониманию, который не просматривается».