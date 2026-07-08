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В Госдуме предложили сократить до 1 рубля госпошлину за регистрацию брака
В Госдуме предложили сократить до 1 рубля госпошлину за регистрацию брака В Госдуме предложили сократить до 1 рубля госпошлину за регистрацию брака

Госпошлину за регистрацию брака необходимо снизить до 1 рубля. Первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев направил соответствующий проект закона на отзыв в правительство РФ.

Госпошлину за регистрацию брака необходимо снизить до 1 рубля. Первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев направил соответствующий проект закона на отзыв в правительство РФ.

Инициативой предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. В настоящее время госпошлина за регистрацию брака составляет 350 рублей, законопроектом предлагается сократить ее до 1 рубля.

Согласно пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.

"Создание семьи должно поощряться, а не облагаться дополнительными платежами. Государство должно демонстрировать: мы поддерживаем тех, кто решается на ответственный шаг, создает семью и связывает свое будущее с Россией", - отметил Гусев в беседе с ТАСС.

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