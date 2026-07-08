МО: ни одна армия мира не имеет опыта создания масштабной ПВО, как РФ

На территории России, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО), развернута единая система противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает прикрытие важных гражданских и военных объектов. Ни одна из армий мира не имеет опыта создания столь масштабных группировок ПВО, со ссылкой на Минобороны РФ передает ТАСС .

На территории России, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО), развернута единая система противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает прикрытие важных гражданских и военных объектов. Ни одна из армий мира не имеет опыта создания столь масштабных группировок ПВО, со ссылкой на Минобороны РФ передает ТАСС.

8 июля 1960 года в составе Вооруженных сил СССР был создан новый род войск - зенитные ракетные войска (ЗРВ). Сегодня ЗРВ являются родом войск, входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил.

Зенитные ракетные войска составляют основную огневую силу в системе ПВО и предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

Они выполняют задачи по нейтрализации самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Вместе с тем ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника.

В составе ЗРВ действуют комплексы, различающиеся по дальности применения - ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия, такие как С-350 "Витязь", С-400 "Триумф", С-500 "Прометей" и ЗРПК "Панцирь-С" разных модификаций.

Отмечается, что с первых дней спецопрации боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов непрерывно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику. "В рамках СВО подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника", - указали в МО РФ.

8 июля в ВС РФ отмечается День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил.