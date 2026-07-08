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Безопасность
США анонсировали "серию мощных ударов" по Ирану
США анонсировали "серию мощных ударов" по Ирану США анонсировали "серию мощных ударов" по Ирану

Американские военные начали нанесение серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование ВС США.

Американские военные начали нанесение серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование ВС США.

"Силы Центрального командования приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану. Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерчески судам, которые проходили через Ормузский пролив", - следует из публикации командования в соцсети X.

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Теги:
#иран.
#сша
#удары
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