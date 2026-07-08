Американские военные начали нанесение серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование ВС США.

Американские военные начали нанесение серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование ВС США.

"Силы Центрального командования приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану. Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерчески судам, которые проходили через Ормузский пролив", - следует из публикации командования в соцсети X.