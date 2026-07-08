Американские военные начали нанесение серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование ВС США.
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Безопасность
США анонсировали "серию мощных ударов" по Ирану
8 июля 2026 / 11:17
© U.S. Navy via Getty Images/ТАСС
Американские военные начали нанесение серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование ВС США.
"Силы Центрального командования приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану. Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерчески судам, которые проходили через Ормузский пролив", - следует из публикации командования в соцсети X.
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