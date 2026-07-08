Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 3 685

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685. Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685. Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

По его данным, 16 740 человек пострадали, 17 907 остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили серьезные повреждения. В результате поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека, 25 970 прошли лечение в медучреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 603 тонны продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. С разницей порядка 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.