Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 8 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии росли на 0,39% и торговались на уровне 2 198,96 и 909,97 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи снижался на 6,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,221 рубля.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи снижался и составлял 2 176,07 пункта (-0,65%), индекс РТС находился на уровне 900,49 пункта (-0,65%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,2775 рубля (-0,7 копейки).