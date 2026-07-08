Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июля 2026 / 14:34
КОТИРОВКИ
USD
08/07
76.1258
EUR
08/07
86.8976
Новости часа
Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам
Москва
8 июля 2026 / 14:34
Котировки
USD
08/07
currency
76.1258
0.0000
EUR
08/07
currency
86.8976
0.0000
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Спорт / Спортивный курьер / Многополярный мир
Спорт
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Сборная Швейцарии победила команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в Ванкувере.

Сборная Швейцарии победила команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в Ванкувере.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались швейцарцы - 4:3. Команду Швейцарии возглавляет Мурат Якин - бывший главный тренер московского "Спартака".

Сборной Швейцарии удалось пробиться в 1/4 ЧМ по футболу в первый раз за 72 года и в четвертый раз в истории.

В четвертьфинале швейцарцы встретятся с действующим чемпионом - командой Аргентины, которая ранее выиграла у сборной Египта со счетом 3:2.

Нынешний чемпионат мира принимают США, Мексика и Канада. Он завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд.

  • new_top
Теги:
#швейцария
#сборная
#чемпионат мира
#четвертьфинал
#футбол.
Также по теме:
07.07.2026 16:28
Маскотам Спартакиады народов России дали имена
07.07.2026 14:33
A Bola: Жезуш станет главным тренером сборной Португалии по футболу
07.07.2026 12:59
Сборная Бельгии победила команду США и вышла в 1/4 финала ЧМ
07.07.2026 10:57
Сборная Испании победила команду Португалии и вышла в 1/4 финала ЧМ
06.07.2026 14:14
Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу
06.07.2026 12:59
Сборной Норвегии впервые удалось выйти в 1/4 финала ЧМ по футболу
06.07.2026 11:20
Бразильцы впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал ЧМ по футболу
03.07.2026 21:19
Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы
03.07.2026 15:59
Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
03.07.2026 13:44
Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
12:57
Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ
12:46
WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам
12:30
В ГД предложили ввести выплаты за 5 и 10 лет брака
12:15
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:40
Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 3 685
11:17
США анонсировали "серию мощных ударов" по Ирану
10:57
МО: ни одна армия мира не имеет опыта создания масштабной ПВО, как РФ
10:40
В Госдуме предложили сократить до 1 рубля госпошлину за регистрацию брака
10:18
Захарова: страны НАТО "будут гонять Зеленского как мяч для пинг-понга цвета хаки"
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО