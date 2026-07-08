Сборная Швейцарии победила команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в Ванкувере.
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Спорт
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
8 июля 2026 / 12:15
© AP Photo/ Abbie Parr/ТАСС
Сборная Швейцарии победила команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в Ванкувере.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались швейцарцы - 4:3. Команду Швейцарии возглавляет Мурат Якин - бывший главный тренер московского "Спартака".
Сборной Швейцарии удалось пробиться в 1/4 ЧМ по футболу в первый раз за 72 года и в четвертый раз в истории.
В четвертьфинале швейцарцы встретятся с действующим чемпионом - командой Аргентины, которая ранее выиграла у сборной Египта со счетом 3:2.
Нынешний чемпионат мира принимают США, Мексика и Канада. Он завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд.
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