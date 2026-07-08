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В ГД предложили ввести выплаты за 5 и 10 лет брака
В ГД предложили ввести выплаты за 5 и 10 лет брака В ГД предложили ввести выплаты за 5 и 10 лет брака

Семьям нужно выплачивать по 5 и 10 тыс. рублей за 5 и 10 лет в браке. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Семьям нужно выплачивать по 5 и 10 тыс. рублей за 5 и 10 лет в браке. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание, что в ряде регионов РФ по случаю 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности, введены выплаты за долгий брак.

"Было бы правильнее с учетом того, что, к сожалению, еще много разводов, стимулировать молодые семьи. Хотя бы давайте символически, 5 лет брака - 5 тысяч рублей. Причем это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть - 10 тысяч рублей. Чтобы люди тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает", - указал политик.

Он отметил, что также следует проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной к 8 июля.

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Теги:
#выплаты
#госдума
#брак.
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