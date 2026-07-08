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Безопасность
WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам
WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам

США хотели бы вернуться к переговорам с Ираном для заключения финальной договоренности. Об этом после начала американских ударов по территории исламской республики заявил источник The Wall Street Journal (WSJ).

США хотели бы вернуться к переговорам с Ираном для заключения финальной договоренности. Об этом после начала американских ударов по территории исламской республики заявил источник The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, Вашингтон счел "действия Ирана в Ормузском проливе недопустимыми и заслуживающими жесткой реакции". Вместе с тем, по словам американского чиновника, США хотели бы продолжить переговоры с Ираном с целью заключения окончательного соглашения.

Некоторое время назад Центральное командование ВС США информировало о том, что приступило к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на атаки, якобы совершенные Тегераном против судов в Ормузском проливе.

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Теги:
#иран
#удар
#сша
#переговоры
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