США хотели бы вернуться к переговорам с Ираном для заключения финальной договоренности. Об этом после начала американских ударов по территории исламской республики заявил источник The Wall Street Journal (WSJ).
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Безопасность
WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам
8 июля 2026 / 12:46
© Brendan Smialowski/ Getty Images/ТАСС
США хотели бы вернуться к переговорам с Ираном для заключения финальной договоренности. Об этом после начала американских ударов по территории исламской республики заявил источник The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечается, Вашингтон счел "действия Ирана в Ормузском проливе недопустимыми и заслуживающими жесткой реакции". Вместе с тем, по словам американского чиновника, США хотели бы продолжить переговоры с Ираном с целью заключения окончательного соглашения.
Некоторое время назад Центральное командование ВС США информировало о том, что приступило к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на атаки, якобы совершенные Тегераном против судов в Ормузском проливе.
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