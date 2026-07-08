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Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ

Обществознание стало самым популярным предметом для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни - на него подали заявления около 33 тыс. выпускников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

Обществознание стало самым популярным предметом для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни - на него подали заявления около 33 тыс. выпускников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

"Больше всего в 2026 году желающих пересдать обществознание, порядка 33 тысяч", - следует из сообщения.

Второе место по популярности занимает русский язык (около 24 тыс. заявлений), затем идут информатика (более 23 тыс.), профильная математика (около 19 тыс.) и химия (около 16 тыс.). Всего в текущем году заявления на пересдачу одного из предметов подали порядка 149 тыс. выпускников - на 6 тыс. больше, чем годом ранее.

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Теги:
#рособрнадзор
#предмет
#популярность
#пересдача
#егэ.
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