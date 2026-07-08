Обществознание стало самым популярным предметом для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни - на него подали заявления около 33 тыс. выпускников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.
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Общество
Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ
8 июля 2026 / 12:57
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Обществознание стало самым популярным предметом для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни - на него подали заявления около 33 тыс. выпускников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.
"Больше всего в 2026 году желающих пересдать обществознание, порядка 33 тысяч", - следует из сообщения.
Второе место по популярности занимает русский язык (около 24 тыс. заявлений), затем идут информатика (более 23 тыс.), профильная математика (около 19 тыс.) и химия (около 16 тыс.). Всего в текущем году заявления на пересдачу одного из предметов подали порядка 149 тыс. выпускников - на 6 тыс. больше, чем годом ранее.
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