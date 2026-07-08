Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ

Обществознание стало самым популярным предметом для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни - на него подали заявления около 33 тыс. выпускников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС .

Обществознание стало самым популярным предметом для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни - на него подали заявления около 33 тыс. выпускников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

"Больше всего в 2026 году желающих пересдать обществознание, порядка 33 тысяч", - следует из сообщения.

Второе место по популярности занимает русский язык (около 24 тыс. заявлений), затем идут информатика (более 23 тыс.), профильная математика (около 19 тыс.) и химия (около 16 тыс.). Всего в текущем году заявления на пересдачу одного из предметов подали порядка 149 тыс. выпускников - на 6 тыс. больше, чем годом ранее.