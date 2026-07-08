Российские ВС минувшей ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар, были поражены объекты ВПК в Киеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве
8 июля 2026 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские ВС минувшей ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар, были поражены объекты ВПК в Киеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве", - указали в российском оборонном ведомстве.
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