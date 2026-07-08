Российские ВС ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве

Российские ВС минувшей ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар, были поражены объекты ВПК в Киеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС минувшей ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар, были поражены объекты ВПК в Киеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве", - указали в российском оборонном ведомстве.