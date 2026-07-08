Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июля 2026 / 16:05
КОТИРОВКИ
USD
08/07
76.1258
EUR
08/07
86.8976
Новости часа
Порядка 1 млн родителей в России получили новую семейную выплату ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США
Москва
8 июля 2026 / 16:05
Котировки
USD
08/07
currency
76.1258
0.0000
EUR
08/07
currency
86.8976
0.0000
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве
Российские ВС ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве Российские ВС ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве

Российские ВС минувшей ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар, были поражены объекты ВПК в Киеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские ВС минувшей ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар, были поражены объекты ВПК в Киеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве", - указали в российском оборонном ведомстве.

  • new_top
Теги:
#объекты
#впк
#удар
#украина
#вс рф
#киев
Также по теме:
08.07.2026 10:18
Захарова: страны НАТО "будут гонять Зеленского как мяч для пинг-понга цвета хаки"
07.07.2026 19:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных
07.07.2026 19:15
Навроцкий призвал передать ему полномочия по поставкам оружия Украине
07.07.2026 18:44
Лавров: Зеленский вошел в роль глубоко трагического персонажа
07.07.2026 18:14
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 797 дронов ВСУ
07.07.2026 16:46
Мирошник: почти 40 человек погибли в результате атак ВСУ за неделю
07.07.2026 15:45
ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ
07.07.2026 15:15
Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
07.07.2026 14:45
Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
07.07.2026 12:44
Польша заявила, что с 2022 года передала Киеву оружие на $4,5 млрд
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
14:28
Порядка 1 млн родителей в России получили новую семейную выплату
14:15
ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США
13:59
Володин: крепкая семья является залогом развития России
13:45
Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку
13:30
Press TV: на иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы
13:15
Российские ВС ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве
12:57
Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ
12:46
WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам
12:30
В ГД предложили ввести выплаты за 5 и 10 лет брака
12:15
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО