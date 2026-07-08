Press TV: на иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы

На иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы. Об этом информировал телеканал Press TV .

На иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы. Об этом информировал телеканал Press TV.

Ранее стало известно о взрывах в портовых городах исламской республики Сирике и Бендер-Аббасе. Вместе с тем агентство Tasnim сообщало о нормализации ситуации в Бендер-Аббасе и на Кешме.

Ранее Центральное командование ВС США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в качестве реакции на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе.