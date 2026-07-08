На иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы. Об этом информировал телеканал Press TV.
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Безопасность
Press TV: на иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы
8 июля 2026 / 13:30
© IRIB via AP, архив/ТАСС
На иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы. Об этом информировал телеканал Press TV.
Ранее стало известно о взрывах в портовых городах исламской республики Сирике и Бендер-Аббасе. Вместе с тем агентство Tasnim сообщало о нормализации ситуации в Бендер-Аббасе и на Кешме.
Ранее Центральное командование ВС США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в качестве реакции на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе.
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