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Press TV: на иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы
Press TV: на иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы Press TV: на иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы

На иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы. Об этом информировал телеканал Press TV.

На иранских островах Кешм и Харк прогремели взрывы. Об этом информировал телеканал Press TV.

Ранее стало известно о взрывах в портовых городах исламской республики Сирике и Бендер-Аббасе. Вместе с тем агентство Tasnim сообщало о нормализации ситуации в Бендер-Аббасе и на Кешме.

Ранее Центральное командование ВС США заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в качестве реакции на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе.

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Теги:
#острова
#иран
#харк
#кешм
#взрывы.
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