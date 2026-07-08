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Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку
Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине не дала президенту Франции Эмманюэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Встреча попала на трансляцию, часть которой распространил телеканал BFM TV.

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине не дала президенту Франции Эмманюэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Встреча попала на трансляцию, часть которой распространил телеканал BFM TV.

В ходе приветствия французский лидер поприветствовал Эрдогана рукопожатием, после чего повернулся к его жене и попытался поцеловать ей руку. Однако, когда его губы оказались в непосредственной близости от руки Эмине, она убрала ее вниз, не позволив поцеловать.

Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким за последние 20 лет и будет включать рабочий ужин 7 июля и одну пленарную сессию 8 июля.

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Теги:
#макрон
#жена
#рука
#эрдоган
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