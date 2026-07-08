Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине не дала президенту Франции Эмманюэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Встреча попала на трансляцию, часть которой распространил телеканал BFM TV .

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине не дала президенту Франции Эмманюэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Встреча попала на трансляцию, часть которой распространил телеканал BFM TV.

В ходе приветствия французский лидер поприветствовал Эрдогана рукопожатием, после чего повернулся к его жене и попытался поцеловать ей руку. Однако, когда его губы оказались в непосредственной близости от руки Эмине, она убрала ее вниз, не позволив поцеловать.

Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким за последние 20 лет и будет включать рабочий ужин 7 июля и одну пленарную сессию 8 июля.