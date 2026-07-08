Володин: крепкая семья является залогом развития России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает крепкие семьи залогом развития России. Соответствующее сообщение он разместил в своем канале в "Максе" по случаю дня семьи, любви и верности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает крепкие семьи залогом развития России. Соответствующее сообщение он разместил в своем канале в "Максе" по случаю дня семьи, любви и верности.

"Семья, в основе которой любовь и взаимопонимание, - это надежная опора и поддержка, которая дает силы для самореализации. Крепкие семьи - залог развития нашей страны. Чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет наше государство", - указал он.

Володин подчеркнул, что отмечаемый день семьи, любви и верности посвящен традиционным духовным ценностям, которые передаются в России из поколения в поколение. Он поздравил сограждан с праздником и пожелал, чтобы в каждом доме были любовь, взаимопонимание и благополучие.

"В этот день мы вспоминаем святых Петра и Февронию Муромских. Их история - настоящий пример того, что любовь не боится трудностей и преград", - отметил председатель ГД.

Вместе с тем, по его словам, Запад делал все, чтобы навязать россиянам однополые браки, отказ от деторождения и смену пола, а также попытался разрушить формировавшиеся столетиями моральные принципы и духовные устои.

"Начиная с 2021 года приняли 33 федеральных закона, отстояв наши традиционные ценности", - заключил Володин.