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Безопасность
ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США
ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США

Командование центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявило, что ответит на агрессию США и не допустит вмешательства в управление Ормузским проливом, передает агентство Tasnim.

Командование центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявило, что ответит на агрессию США и не допустит вмешательства в управление Ормузским проливом, передает агентство Tasnim.

"Вооруженные силы Ирана дадут решительный ответ на агрессию и террористические действия США и ни при каких условиях не позволят им вмешиваться в дела Ормузского пролива и управлять им", - сказано в сообщении.

Некоторое время назад Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Тегерана против трех судов в Ормузском проливе.

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Теги:
#атаки
#вс ирана
#сша.
#решительный ответ
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