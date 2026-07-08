Командование центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявило, что ответит на агрессию США и не допустит вмешательства в управление Ормузским проливом, передает агентство Tasnim .

Командование центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявило, что ответит на агрессию США и не допустит вмешательства в управление Ормузским проливом, передает агентство Tasnim.

"Вооруженные силы Ирана дадут решительный ответ на агрессию и террористические действия США и ни при каких условиях не позволят им вмешиваться в дела Ормузского пролива и управлять им", - сказано в сообщении.

Некоторое время назад Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Тегерана против трех судов в Ормузском проливе.