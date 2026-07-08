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Порядка 1 млн родителей в России получили новую семейную выплату
Порядка 1 млн родителей в России получили новую семейную выплату Порядка 1 млн родителей в России получили новую семейную выплату

Около 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату, прием заявлений начался с 1 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС.

Около 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату, прием заявлений начался с 1 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС.

"Около миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату", - сказано в сообщении.

Уточняется, что рассчитывать на финансовую поддержку могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями являются уплата НДФЛ за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума.

На выплату могут претендовать родители с гражданством РФ, постоянно проживающие на территории страны. Дети также должны быть российскими гражданами, отметили в фонде.

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Теги:
#работа
#родители
#соцфонд
#семейная выплата
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