Порядка 1 млн родителей в России получили новую семейную выплату

Около 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату, прием заявлений начался с 1 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС .

Около 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату, прием заявлений начался с 1 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС.

"Около миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату", - сказано в сообщении.

Уточняется, что рассчитывать на финансовую поддержку могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями являются уплата НДФЛ за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума.

На выплату могут претендовать родители с гражданством РФ, постоянно проживающие на территории страны. Дети также должны быть российскими гражданами, отметили в фонде.