Около 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату, прием заявлений начался с 1 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС.
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Экономика
Порядка 1 млн родителей в России получили новую семейную выплату
8 июля 2026 / 14:28
© Петр Ковалев/ ТАСС
Около 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату, прием заявлений начался с 1 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС.
"Около миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату", - сказано в сообщении.
Уточняется, что рассчитывать на финансовую поддержку могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями являются уплата НДФЛ за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума.
На выплату могут претендовать родители с гражданством РФ, постоянно проживающие на территории страны. Дети также должны быть российскими гражданами, отметили в фонде.
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