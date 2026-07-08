Североатлантический альянс полагает, что последние удары США по Ирану были "абсолютно необходимыми". Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в беседе с журналистами по прибытии на саммит военного блока.
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Безопасность
Рютте назвал недавние удары по Ирану "абсолютно необходимыми"
8 июля 2026 / 14:45
© AP/ Armin Durgut/ТАСС
Североатлантический альянс полагает, что последние удары США по Ирану были "абсолютно необходимыми". Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в беседе с журналистами по прибытии на саммит военного блока.
"Я считаю их совершенно необходимыми. После того, как суда были атакованы, я считаю ключевым, что США отреагировали на это", - отметил генсек, добавив, что Ормузский пролив должен быть открыт.
Ранее в среду США объявили о серии новых ударов по Ирану, нанесенных якобы в ответ на атаки исламской республики в отношении танкеров, которые пытались пройти Ормузский пролив по несогласованным Тегераном маршрутам.
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