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Общество
В Китае число погибших в результате оползня достигло 21
В Китае число погибших в результате оползня достигло 21 В Китае число погибших в результате оползня достигло 21

В результате оползня, который сошел утром 7 июля в китайской провинции Ганьсу, погиб 21 человек. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

В результате оползня, который сошел утром 7 июля в китайской провинции Ганьсу, погиб 21 человек. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что под завалами оказались 33 человека. Выживших и погибших уже извлекли из-под сошедшего грунта. Семь человек травмированы, пять не пострадали. Инцидент произошел в городе Луннань.

Лето в Китае неизменно сопровождается ливнями, тайфунами, наводнениями и геологическими катастрофами. По итогам 2025 года прямой ущерб от стихийных бедствий в КНР составил $34,5 млрд. Из-за природных катаклизмов погибли и пропали без вести 763 человека.

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Теги:
#погибшие
#китай
#оползень.
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