Первые строчки рейтинга самых популярных песен о любви среди жителей России, составленного ко Дню семьи, любви и верности, занимают композиции "Тону" исполнителя HollyFlame, "Иордан" Mona и "Намек на нас" Мота. Об этом со ссылкой на данные сервиса "Кион музыка" сообщает ТАСС .

Первые строчки рейтинга самых популярных песен о любви среди жителей России, составленного ко Дню семьи, любви и верности, занимают композиции "Тону" исполнителя HollyFlame, "Иордан" Mona и "Намек на нас" Мота. Об этом со ссылкой на данные сервиса "Кион музыка" сообщает ТАСС.

"К нынешней дате "Кион музыка" проанализировала прослушивания песен о настоящей любви с начала года по 30 июня и составила рейтинг наиболее популярных композиций. Первое место досталось HollyFlame с хитом "Тону". Второе место - у певицы Mona, записавшей сингл "Иордан". В тройку лидеров вошел Мот и его запись "Намек на нас", - следует из сообщения.

Четвертым стал трек "Воин и дракон" певицы Mona. Пятое место занял Ваня Дмитриенко с композицией "Шелк", за ним - его же дуэт с Аней Пересильд в треке "Силуэт". В топ-10 также вошли "Есенин" от Navai и Mona, "Поезда" и "Привет" Жени Трофимова и группы "Комната культуры", а также "Шепот, робкое дыхание" ИИ-артиста Tatitera.