Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы.
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Политика
Трамп считает, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует
8 июля 2026 / 15:30
© Win McNamee/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы.
"Я думаю, он больше не действует", - сказал политик при общении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита военного блока в Анкаре.
Американский лидер также заявил, что больше не намерен вести переговоры с Тегераном, и оскорбил иранские власти.
"Я больше не хочу вести с ними переговоры, они отбросы", - сказал Трамп, назвав руководство Ирана злобными и агрессивными людьми.
Также по теме:
08.07.2026 14:45Рютте назвал недавние удары по Ирану "абсолютно необходимыми"
08.07.2026 14:15ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США
08.07.2026 12:46WSJ: США после ударов по Ирану хотели бы вернуться к переговорам
07.07.2026 20:59Премьер Дании подчеркнула, что Гренландия не продается
07.07.2026 19:30В Италии заявили, что Рим не будет реагировать на провокации Трампа
07.07.2026 16:59Лавров отметил, что РФ на Аляске согласилась с предложениями США
07.07.2026 16:15Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары
07.07.2026 12:15Глава МИД Бразилии указал на возросший риск военного вторжения США
06.07.2026 20:59Трамп: у США хорошо идут дела и с Венесуэлой, и с Ираном
Актуально