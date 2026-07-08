Трамп считает, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы.

"Я думаю, он больше не действует", - сказал политик при общении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита военного блока в Анкаре.

Американский лидер также заявил, что больше не намерен вести переговоры с Тегераном, и оскорбил иранские власти.

"Я больше не хочу вести с ними переговоры, они отбросы", - сказал Трамп, назвав руководство Ирана злобными и агрессивными людьми.