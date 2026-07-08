Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки сутки 8 управляемых авиабомб, 903 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 903 дрона ВСУ
8 июля 2026 / 15:46
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки сутки 8 управляемых авиабомб, 903 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 177 206 беспилотников, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 070 танков и других боевых бронемашин, 1 755 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 683 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 935 единиц специальной военной автомобильной техники.
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