Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 903 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки сутки 8 управляемых авиабомб, 903 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки сутки 8 управляемых авиабомб, 903 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 177 206 беспилотников, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 070 танков и других боевых бронемашин, 1 755 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 683 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 935 единиц специальной военной автомобильной техники.