Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июля 2026 / 19:09
КОТИРОВКИ
USD
08/07
76.1258
EUR
08/07
86.8976
Новости часа
Радев заявил, что у Болгарии закончилось оружие для Украины Лавров впервые посещает Нигер с визитом
Москва
8 июля 2026 / 19:09
Котировки
USD
08/07
currency
76.1258
0.0000
EUR
08/07
currency
86.8976
0.0000
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 903 дрона ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 903 дрона ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 903 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки сутки 8 управляемых авиабомб, 903 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки сутки 8 управляемых авиабомб, 903 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 177 206 беспилотников, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 070 танков и других боевых бронемашин, 1 755 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 683 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 935 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • new_top
Теги:
#беспилотники
#сутки
#пво
#россия
#всу.
Также по теме:
08.07.2026 13:15
Российские ВС ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве
08.07.2026 10:18
Захарова: страны НАТО "будут гонять Зеленского как мяч для пинг-понга цвета хаки"
07.07.2026 19:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных
07.07.2026 19:15
Навроцкий призвал передать ему полномочия по поставкам оружия Украине
07.07.2026 18:44
Лавров: Зеленский вошел в роль глубоко трагического персонажа
07.07.2026 18:14
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 797 дронов ВСУ
07.07.2026 16:46
Мирошник: почти 40 человек погибли в результате атак ВСУ за неделю
07.07.2026 15:45
ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ
07.07.2026 15:15
Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
07.07.2026 14:45
Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
17:45
Радев заявил, что у Болгарии закончилось оружие для Украины
17:28
Лавров впервые посещает Нигер с визитом
17:14
Трамп полагает, что Гренландия не нужна Дании
16:59
В Монако продолжат расследование взрыва, несмотря на убийство подозреваемой
16:46
Песков заявил, что размещение ядерного оружия не обезопасит Прибалтику
16:30
Трамп заявил, что разочарован в НАТО
16:15
Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79
15:59
Президент поприветствовал участников свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца"
15:46
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 903 дрона ВСУ
15:30
Трамп считает, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО