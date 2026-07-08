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Президент поприветствовал участников свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца"
Президент поприветствовал участников свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" Президент поприветствовал участников свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца"

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", в котором назвал семью главной жизненной ценностью.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", в котором назвал семью главной жизненной ценностью.

"Для каждого из нас семья - это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе", - следует из послания Путина, размещенного на сайте Кремля.

По его словам, фестиваль занимает особое место в программе мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Глава государства отметил, что в Москву из разных регионов страны прибыли пары, чтобы соединить свои судьбы и вместе идти по жизни.

Он поздравил участников с рождением новых семей, пожелал им счастья и благополучия, призвав беречь друг друга. "Совет да любовь!" - заключил Путин.

III Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" проходит 8 и 9 июля. Событие является ежегодным и проводится в праздник святых Петра и Февронии.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. 

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Теги:
#участники
#путин
#свадебный фестиваль
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