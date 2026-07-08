Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", в котором назвал семью главной жизненной ценностью.

"Для каждого из нас семья - это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе", - следует из послания Путина, размещенного на сайте Кремля.

По его словам, фестиваль занимает особое место в программе мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Глава государства отметил, что в Москву из разных регионов страны прибыли пары, чтобы соединить свои судьбы и вместе идти по жизни.

Он поздравил участников с рождением новых семей, пожелал им счастья и благополучия, призвав беречь друг друга. "Совет да любовь!" - заключил Путин.

III Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" проходит 8 и 9 июля. Событие является ежегодным и проводится в праздник святых Петра и Февронии.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.