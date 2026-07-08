Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $79 за баррель впервые с 22 июня текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $79 за баррель впервые с 22 июня текущего года.

По состоянию на 11:17 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 4,42% и торговалась на уровне $77,44 за баррель, превышая $77 за баррель впервые с 23 июня. К 11:21 мск цена Brent ускорила рост и находилась на отметке в $77,68 за баррель (+4,75%).

На 11:25 мск, Brent поднялась выше $78 за баррель также впервые с 23 июня, до $78,16 за баррель (+5,39%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 5,42% и составляла $74,26 за баррель.

К 12:25 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $79,15 за баррель (+6,73%). Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в августе росла на 6,7%, до $75,16 за баррель, свидетельствуют данные площадки.