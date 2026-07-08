Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июля 2026 / 19:09
КОТИРОВКИ
USD
08/07
76.1258
EUR
08/07
86.8976
Новости часа
Радев заявил, что у Болгарии закончилось оружие для Украины Лавров впервые посещает Нигер с визитом
Москва
8 июля 2026 / 19:09
Котировки
USD
08/07
currency
76.1258
0.0000
EUR
08/07
currency
86.8976
0.0000
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
8 июля 2026 / 11:13
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
8 июля 2026 / 11:04
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
8 июля 2026 / 09:59
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Нефть и газ
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79
Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79 Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $79 за баррель впервые с 22 июня текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $79 за баррель впервые с 22 июня текущего года.

По состоянию на 11:17 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 4,42% и торговалась на уровне $77,44 за баррель, превышая $77 за баррель впервые с 23 июня. К 11:21 мск цена Brent ускорила рост и находилась на отметке в $77,68 за баррель (+4,75%).

На 11:25 мск, Brent поднялась выше $78 за баррель также впервые с 23 июня, до $78,16 за баррель (+5,39%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 5,42% и составляла $74,26 за баррель.

К 12:25 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $79,15 за баррель (+6,73%). Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в августе росла на 6,7%, до $75,16 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

  • new_top
Теги:
#цена
#нефть
#brent.
Также по теме:
08.07.2026 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
07.07.2026 21:16
Цена нефти Brent впервые с 30 июня поднялась выше $74
07.07.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
06.07.2026 16:16
Курс доллара на Forex впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей
06.07.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
03.07.2026 13:59
Трамп направил поздравление Маску с заработанным триллионом
03.07.2026 12:59
Стоимость золота впервые с 22 июня поднялась выше $4 200
03.07.2026 11:57
Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
02.07.2026 21:14
Bloomberg: в Евросоюзе признают неизбежность платежей Ирану за проход Ормуза
02.07.2026 19:44
Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Топливные проблемы РФ придется решать самой. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Похороны Хаменеи как символ единства Ирана. Мнение
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
17:45
Радев заявил, что у Болгарии закончилось оружие для Украины
17:28
Лавров впервые посещает Нигер с визитом
17:14
Трамп полагает, что Гренландия не нужна Дании
16:59
В Монако продолжат расследование взрыва, несмотря на убийство подозреваемой
16:46
Песков заявил, что размещение ядерного оружия не обезопасит Прибалтику
16:30
Трамп заявил, что разочарован в НАТО
16:15
Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79
15:59
Президент поприветствовал участников свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца"
15:46
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 903 дрона ВСУ
15:30
Трамп считает, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО