Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Североатлантическом альянсе, обратив внимание, что Вашингтон платит непомерно большие суммы для обеспечения безопасности союзников по военному блоку.
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Политика
Трамп заявил, что разочарован в НАТО
8 июля 2026 / 16:30
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Североатлантическом альянсе, обратив внимание, что Вашингтон платит непомерно большие суммы для обеспечения безопасности союзников по военному блоку.
"Я очень разочарован в НАТО, мы платим слишком много, на миллиарды и миллиарды долларов больше, и это нечестно. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают", - отметил глава вашингтонской администрации при общении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре.
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