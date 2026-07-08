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Политика
Трамп заявил, что разочарован в НАТО
Трамп заявил, что разочарован в НАТО Трамп заявил, что разочарован в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Североатлантическом альянсе, обратив внимание, что Вашингтон платит непомерно большие суммы для обеспечения безопасности союзников по военному блоку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Североатлантическом альянсе, обратив внимание, что Вашингтон платит непомерно большие суммы для обеспечения безопасности союзников по военному блоку.

"Я очень разочарован в НАТО, мы платим слишком много, на миллиарды и миллиарды долларов больше, и это нечестно. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают", - отметил глава вашингтонской администрации при общении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре.

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Теги:
#трамп
#разочарование
#нато.
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