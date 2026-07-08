Намерение стран Прибалтики разместить на своей территории ядерное оружие нисколько не обезопасит регион. Напротив, оно вынудит Россию принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Безопасность
Песков заявил, что размещение ядерного оружия не обезопасит Прибалтику
8 июля 2026 / 16:46
© Сергей Булкин/ ТАСС
Намерение стран Прибалтики разместить на своей территории ядерное оружие нисколько не обезопасит регион. Напротив, оно вынудит Россию принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности", - сказал он, комментируя решение Литвы начать процедуру для разрешения размещения ЯО.
"Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, поскольку в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить собственные интересы", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
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