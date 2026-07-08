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Безопасность
Песков заявил, что размещение ядерного оружия не обезопасит Прибалтику
Песков заявил, что размещение ядерного оружия не обезопасит Прибалтику Песков заявил, что размещение ядерного оружия не обезопасит Прибалтику

Намерение стран Прибалтики разместить на своей территории ядерное оружие нисколько не обезопасит регион. Напротив, оно вынудит Россию принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Намерение стран Прибалтики разместить на своей территории ядерное оружие нисколько не обезопасит регион. Напротив, оно вынудит Россию принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности", - сказал он, комментируя решение Литвы начать процедуру для разрешения размещения ЯО.

"Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, поскольку в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить собственные интересы", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Теги:
#песков
#размещение
#ядерное оружие
#прибалтика.
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