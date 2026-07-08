В Монако продолжат расследование взрыва, несмотря на убийство подозреваемой

Прокуратура Монако получила информацию о том, что подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева была ликвидирована на Украине, однако намерена продолжить расследование, чтобы установить всех причастных к этому инциденту. Об этом со ссылкой на заявление прокуратуры княжества пишет газета Monaco Matin .

Прокуратура Монако получила информацию о том, что подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева была ликвидирована на Украине, однако намерена продолжить расследование, чтобы установить всех причастных к этому инциденту. Об этом со ссылкой на заявление прокуратуры княжества пишет газета Monaco Matin.

"Расследование продолжается во взаимодействии с властями ряда стран, в том числе Украины, с целью установления всех лиц, которые могли быть причастны к событиям в Монако, а также их мотивов", - указали в прокуратуре.

Там отметили, что получили от генпрокуратуры данные о проведении ею расследования, в ходе которого были установлены личности людей, связанных с этим происшествием, и были задержаны два человека, которые могут быть причастны к этому покушению. Кроме того, в прокуратуре Монако подтвердили, что украинские коллеги уведомили их об обнаружении "тела женщины, которая, возможно, является лицом, в отношении которого выдан монегаскский международный ордер на арест".

Некоторое время назад СБУ сообщила об обнаружении под Киевом тела Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако. Ведомство заявило также о задержании за ее убийство двух лиц, в том числе действующего сотрудника ГУР Минобороны Украины. Вторым задержанным является бывший сотрудник украинских правоохранительных структур.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Согласно информации телеканала BFMTV, один из троих раненых - Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. По данным СМИ, он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти применили в отношении него санкции.