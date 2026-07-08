Трамп полагает, что Гренландия не нужна Дании

Соединенные Штаты очень нуждаются в Гренландии, а Дании она не нужна. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре.

Соединенные Штаты очень нуждаются в Гренландии, а Дании она не нужна. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре.

По его словам, "для США Гренландия очень важна, но она не имеет важности для Дании".

Трамп также выступил с утверждением о том, что США нуждаются в острове "для защиты мира".

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности защищать территорию королевства, в том числе входящую в его состав Гренландию, от любого военного нападения.

"Мы готовы защищать каждый дюйм НАТО, включая нашу собственную территорию", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Дания защищать территорию государства в случае вооруженного нападения.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с этим документом США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.