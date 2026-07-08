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Лавров впервые посещает Нигер с визитом
Лавров впервые посещает Нигер с визитом Лавров впервые посещает Нигер с визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Нигер, где примет участие в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля (АГС). Правительственный борт совершил посадку в аэропорту Ниамея, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Нигер, где примет участие в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля (АГС). Правительственный борт совершил посадку в аэропорту Ниамея, сообщает ТАСС.

Столица Нигера стала второй точкой в рабочем турне Лаврова по странам Африки, которое началось с Эфиопии. Планируется, что российский министр отдельно встретится c руководством республики помимо совместных переговоров с главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

Заседание министров иностранных дел России и стран Сахеля проводится уже второй раз. Первые переговоры в таком формате пошли в апреле 2025 года в Москве. 

Ожидается, что главной темой переговоров станет ситуация с безопасностью в регионе и борьба с терроризмом.

6 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Альянс государств Сахеля с целью создания "африканского пространства суверенитета в области безопасности, политики, геостратегии и экономики". Таким образом, эти страны решили опираться на свои силы для решения проблем региона. 

Впоследствии страны АГС объявили о создании совместных сил для координации борьбы с террористическими группировками, РФ приветствовала это решение.

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Теги:
#визит
#нигер
#лавров
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