На болгарских складах закончились оружие и боеприпасы для помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев при общении с журналистами.
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Безопасность
Радев заявил, что у Болгарии закончилось оружие для Украины
8 июля 2026 / 17:45
© Hristo Rusev/ Getty Images/ТАСС
На болгарских складах закончились оружие и боеприпасы для помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев при общении с журналистами.
"Мы исчерпали свои возможности по предоставлению военной помощи, речь идет об оружии и боеприпасах из складов Вооруженных сил Болгарии. Мы уже поставили 13 пакетов помощи, у нас больше ничего нет для Киева", - отметил он.
Радев уточнил, что страна может только помочь с ремонтом военной техники на своей территории.
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