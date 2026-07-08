Радев заявил, что у Болгарии закончилось оружие для Украины

На болгарских складах закончились оружие и боеприпасы для помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев при общении с журналистами.

На болгарских складах закончились оружие и боеприпасы для помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев при общении с журналистами.

"Мы исчерпали свои возможности по предоставлению военной помощи, речь идет об оружии и боеприпасах из складов Вооруженных сил Болгарии. Мы уже поставили 13 пакетов помощи, у нас больше ничего нет для Киева", - отметил он.

Радев уточнил, что страна может только помочь с ремонтом военной техники на своей территории.