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Безопасность
Трамп заявил, что Турция получит истребители F-35
Трамп заявил, что Турция получит истребители F-35 Трамп заявил, что Турция получит истребители F-35

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция получит истребители пятого поколения F-35.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция получит истребители пятого поколения F-35.

"Турция получит F-35", - сказал он при общении с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках саммита альянса в Анкаре.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на положительное решение Вашингтона по истребителям F-35 после переговоров в Анкаре с Трампом, которые состоялись вечером 8 июля.

Турция в 2017 году купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") информировала о том, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и РФ контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию F-35.

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Теги:
#трамп
#турция
#f-35.
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