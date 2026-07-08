В местечке Будене на севере Швеции будут размещены две сотни французских солдат, когда вооруженные силы Франции присоединятся к возглавляемой Швецией базе FLF (Forward Land Forces) Finland. Об этом информировал телеканал SVT.
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Безопасность
SVT: Франция планирует разместить войска в Швеции
8 июля 2026 / 18:30
© AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool/ТАСС
В местечке Будене на севере Швеции будут размещены две сотни французских солдат, когда вооруженные силы Франции присоединятся к возглавляемой Швецией базе FLF (Forward Land Forces) Finland. Об этом информировал телеканал SVT.
Предполагается, что решение будет принято 8 июля во время переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона на саммите НАТО в Анкаре.
Как отмечает SVT, неясно, о каком именно французском подразделении идет речь, но упоминаются горные войска, специализирующиеся на зимних боевых действиях в субарктических условиях.
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