SVT: Франция планирует разместить войска в Швеции

В местечке Будене на севере Швеции будут размещены две сотни французских солдат, когда вооруженные силы Франции присоединятся к возглавляемой Швецией базе FLF (Forward Land Forces) Finland. Об этом информировал телеканал SVT .

В местечке Будене на севере Швеции будут размещены две сотни французских солдат, когда вооруженные силы Франции присоединятся к возглавляемой Швецией базе FLF (Forward Land Forces) Finland. Об этом информировал телеканал SVT.

Предполагается, что решение будет принято 8 июля во время переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона на саммите НАТО в Анкаре.

Как отмечает SVT, неясно, о каком именно французском подразделении идет речь, но упоминаются горные войска, специализирующиеся на зимних боевых действиях в субарктических условиях.