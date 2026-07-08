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SVT: Франция планирует разместить войска в Швеции
SVT: Франция планирует разместить войска в Швеции SVT: Франция планирует разместить войска в Швеции

В местечке Будене на севере Швеции будут размещены две сотни французских солдат, когда вооруженные силы Франции присоединятся к возглавляемой Швецией базе FLF (Forward Land Forces) Finland. Об этом информировал телеканал SVT.

В местечке Будене на севере Швеции будут размещены две сотни французских солдат, когда вооруженные силы Франции присоединятся к возглавляемой Швецией базе FLF (Forward Land Forces) Finland. Об этом информировал телеканал SVT.

Предполагается, что решение будет принято 8 июля во время переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона на саммите НАТО в Анкаре.

Как отмечает SVT, неясно, о каком именно французском подразделении идет речь, но упоминаются горные войска, специализирующиеся на зимних боевых действиях в субарктических условиях.

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Теги:
#швеция
#франция
#войска
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