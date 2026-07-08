В США выпустят первую за 100 лет монету не в форме круга

Монетный двор США выпустит первую в новейшей истории Соединенных Штатов монету некруглой формы "Звон свободы - Колокол свободы". Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Монетного двора.

По ее данным, монета в форме колокола будет выпущена по случаю 250-летия основания США. На лицевой стороне изделия будет изображен колокол с трещиной и надпись Liberty, даты 1776 - 2026 и девиз "на Бога уповаем".

На обратной стороне будет расположен Индепенденс-холл на фоне фейерверка, надпись "Соединенные Штаты Америки", девиз "Из многих - единое" на латыни.

В США выпуск памятных монет является давней традицией. Самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы, выпущенная в 1986 году и проданная тиражом почти 15,5 млн экземпляров.

Кроме того, успешными были выпуски по случаю 250-летия Джорджа Вашингтона, летней Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе и двухсотлетия Конституции США.