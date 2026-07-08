Мадьяр: Венгрия не будет поставлять оружие на Украину

Новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, при этом воздержится от поставок ей вооружений. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, участвующий в саммите НАТО в Анкаре.

Новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, при этом воздержится от поставок ей вооружений. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, участвующий в саммите НАТО в Анкаре.

Излагая позицию нового кабмина в отношении украинского конфликта, он выступил с утверждением о том, что "Украина является жертвой, а Россия - жестоким агрессором". "Украина имеет право защищать свою территориальную целостность", - отметил Мадьяр.

Позднее он разместил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) видеообращение, в котором заявил: "Я ясно дал понять всем в Анкаре, что Венгрия продолжит поддерживать Украину всеми гуманитарными средствами, но не будет предоставлять Киеву оружие, войска, каких-либо солдат и оказывать подобную военную поддержку".

Прошлое правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном также отказывалось направлять на Украину вооружения и финансировать ее армию, что вызывало существенные разногласия Будапешта с Киевом и Брюсселем.