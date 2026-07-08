Тело Хаменеи доставили в священный для шиитов город Кербела

Гроб с телом погибшего в ходе американо-израильских атак верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлен в священный для мусульман-шиитов город Кербела в Ираке, передает агентство INA.

Гроб с телом погибшего в ходе американо-израильских атак верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлен в священный для мусульман-шиитов город Кербела в Ираке, передает агентство INA.

Согласно данным очевидцев, в траурной процессии участвуют миллионы человек. В двух главных мечетях Кербелы - имама Хусейна и имама Аббаса - власти убрали входные ворота для устранения препятствий движению толп скорбящих. Для прощания с Хаменеи в Кербелу прибыли представители различных иракских провинций, а также делегации многих арабских стран, региональных и международных организаций, которые не смогли присутствовать на церемонии прощания в Иране.

После завершения траурных мероприятий гроб с телом Хаменеи будет вновь доставлен в Наджаф, а оттуда транспортирован в Иран. В Наджафе, по данным INA, в траурных шествиях, которые состоялись в городе утром 8 июля, приняли учасие порядка 3 млн 800 тыс. человек.

Прощание с убитым 28 февраля Хаменеи началось 3 июля в иранской столице. Несколько дней тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана, где все желающие смогли проститься с ним. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие, после чего останки были доставлены в главный религиозный центр Ирана - город Кум. Вечером 7 июля гроб с телом Хаменеи был доставлен в Ирак для прощания с погибшим верховным лидером Ирана в городах Наджаф и Кербела.

Погребение состоится 9 июля в родном городе Хаменеи - Мешхеде.