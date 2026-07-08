Испания отреагировала на угрозу Трампа прекратить торговлю

Правительство Испании обратило внимание, что двусторонние отношения между королевством и США выгодны обеим странам. Так Мадрид отреагировал на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США больше не хотят вести торговлю с Испанией.

Правительство Испании обратило внимание, что двусторонние отношения между королевством и США выгодны обеим странам. Так Мадрид отреагировал на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США больше не хотят вести торговлю с Испанией.

По данным газеты El País, испанские власти спокойно воспринимают высказывания Трампа. "У нашей страны прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с США, и у нас нет намерения, чтобы это изменилось. У США торговый профицит с Испанией", - указали в правительстве. Мадрид также отметил, что "ЕС - это торговый союз", в котором нельзя отделить одну страну. "Двусторонние отношения между США и Испанией выгодны обеим странам и в торговом, и в оборонном секторах", - подчеркнули власти королевства.

Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре назвал Испанию "ужасным партнером" в НАТО.

Некоторое время назад постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Вашингтон разочарован действиями Мадрида в ходе войны США и Израиля с Ираном и неготовностью испанского руководства наращивать расходы на оборону до уровня 5% ВВП.

Испания изначально выступила против американо-израильской операции в Иране. Мадрид также не разрешил Вашингтону использовать в этих целях военные базы, расположенные на территории королевства. Вместе с тем испанские власти заявляли, что смогут выполнить свои обязательства перед НАТО, выделяя на военные расходы порядка 2% ВВП.