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Экономика
Испания отреагировала на угрозу Трампа прекратить торговлю
Испания отреагировала на угрозу Трампа прекратить торговлю Испания отреагировала на угрозу Трампа прекратить торговлю

Правительство Испании обратило внимание, что двусторонние отношения между королевством и США выгодны обеим странам. Так Мадрид отреагировал на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США больше не хотят вести торговлю с Испанией.

Правительство Испании обратило внимание, что двусторонние отношения между королевством и США выгодны обеим странам. Так Мадрид отреагировал на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США больше не хотят вести торговлю с Испанией.

По данным газеты El País, испанские власти спокойно воспринимают высказывания Трампа. "У нашей страны прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с США, и у нас нет намерения, чтобы это изменилось. У США торговый профицит с Испанией", - указали в правительстве. Мадрид также отметил, что "ЕС - это торговый союз", в котором нельзя отделить одну страну. "Двусторонние отношения между США и Испанией выгодны обеим странам и в торговом, и в оборонном секторах", - подчеркнули власти королевства.

Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре назвал Испанию "ужасным партнером" в НАТО.

Некоторое время назад постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Вашингтон разочарован действиями Мадрида в ходе войны США и Израиля с Ираном и неготовностью испанского руководства наращивать расходы на оборону до уровня 5% ВВП.

Испания изначально выступила против американо-израильской операции в Иране. Мадрид также не разрешил Вашингтону использовать в этих целях военные базы, расположенные на территории королевства. Вместе с тем испанские власти заявляли, что смогут выполнить свои обязательства перед НАТО, выделяя на военные расходы порядка 2% ВВП.

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Теги:
#трамп
#угроза
#испания
#торговля.
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