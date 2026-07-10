Трамп сдаваться не собирается, а победить не может. Мнение

Рейтинги Белого Дома в США сейчас кране низкие. Дональд Трамп борется за звание самого непопулярного президента в истории Штатов. Не помогли Чемпионат мира по футболу, проходящий в том числе в США, и даже празднование 250-летия Америки, получившееся скомканным из-за экстремальной жары.

Рейтинги Белого Дома в США сейчас кране низкие. Дональд Трамп борется за звание самого непопулярного президента в истории Штатов. Не помогли Чемпионат мира по футболу, проходящий в том числе в США, и даже празднование 250-летия Америки, получившееся скомканным из-за экстремальной жары.

Однако, к осенним выборам все еще может измениться. Нет ощущения, что все упало навсегда.

Республиканцы назначили свой предвыборный съезд на сентябрь, и празднование юбилея США Республиканская партия проведет не сейчас, а накануне выборов. К этому времени и послевкусие от авантюры в Персидском заливе постепенно сойдет на нет.

Скорее всего, к этому времени нормализуется ситуация с транспортировкой нефти, а значит, и снизятся цены на горючее в США.

Если к осени Дональду Трампу удастся показать еще и какой-то экономический рост, возможно, и рейтинги начнут расти.

Если все останется так, как сейчас, очевидно, что Демпартия выиграет выборы не только в Конгресс, но и в Сенат. В этом случае следующие два года у Трампа будут крайне проблемными. Будут многочисленные попытки импичмента, будут отмены решений президента, будут проблемы с бюджетом и т.п. На этом победное шествие Трампа закончится.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a08d3d2edc10dc7375aba397f71fa8ad/