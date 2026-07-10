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ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение
ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение

Правительство ФРГ пока не комментирует предъявление обвинения украинцу, подозреваемому в участии в диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", и намерено дождаться окончательных результатов следственной работы. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус.

Правительство ФРГ пока не комментирует предъявление обвинения украинцу, подозреваемому в участии в диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", и намерено дождаться окончательных результатов следственной работы. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус.

"Мы не комментируем обвинительное заключение. Ответственные следственные органы еще продолжают свою работу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных последствиях выводов Генпрокуратуры ФРГ по подрыву "Северных потоков". "Мы по-прежнему ожидаем результатов в рамках этой государственно-правовой процедуры", - добавил Корнелиус.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что предъявила обвинения украинцу Сергею К., подозреваемому в участии в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Ведомство считает, что он и его сообщники разработали план диверсии по поручению госструктур Украины. Генпрокуратура придерживается опубликованной ранее версии немецких СМИ о том, что для транспортировки взрывчатки к трубопроводам диверсионная группа использовала парусную яхту, которая была арендована в Ростоке через посредников по поддельным документам. Диверсанты впоследствии закрепили взрывчатку с дистанционными взрывателями на трубах.

В настоящее время украинец сидит в СИЗО в Гамбурге, где, как ожидается, и пройдет судебный процесс по делу. Он был задержан летом прошлого года в Италии и выдан германской стороне.

Германист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин отмечает, что «пока данные обвинения не привели к изменениям в финансированию Германией киевского режима.  Поскольку обвиняемых следствие никак конкретно не связывает с нынешними украинскими властями. Более того, пытаются как-то завуалировано их действия оправдать, что они тем самым боролись с Россией.  Поэтому на сегодняшний день маловероятно, что какие-то изменения в позиции Германии по этому вопросу произойдут».    

Эксперт считает также, что «судебных перспектив у этого расследования нет, и дело спустят на тормоза. Оно очень запутанное, много вопросов, прежде всего, каким образом дайверы смогли провести такую сложную операцию. Все это дело, на мой взгляд, просто операция по прикрытию реальных исполнителей».   

 

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Теги:
#северный поток
#фрг
#диверсия
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