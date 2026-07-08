Более 60% опрошенных жителей России назвали главой семьи мать

Более 63% опрошенных россиян считают мать главой семьи. Об этом свидетельствуют данные исследования ювелирного бренда "Московский цепевязальный завод", проведенного среди около 3 тыс. граждан.

"Мнение о том, кто главный в семье, разделилось. 63% респондентов убеждены, что им является мать. На вопрос, почему она, а не отец, 43% ответили "так сложилось", а 36% - мать имеет более твердый и решительный характер. Еще 27% назвали ключевым фактором лидерства уровень заработка, а 26% - возраст", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем именно к отцам респонденты чаще обращаются за советами, чем к матерям (73% против 64%). К папам также чаще приходят за решением серьезных вопросов: покупка недвижимости (68%), куда пойти учиться (45%), где работать (39%). К матерям - по бытовым. Так, 54% согласовывают с мамами образы для выхода, 34% - покупку дорогостоящих вещей для их составления, а 29% - места работы. Помимо матерей и отцов еще 2% сограждан выделяют братьев как глав семьи.

Согласно результатам исследования, самой популярной формой семьи в России оказалась нуклеарная - из двух поколений (56%). У 32% - семьи из трех и более поколений, у 12% - семьи из одного поколения. На вопрос, с чем ассоциируется семья, 51% опрошенных назвал образ родного дома, а для 46% ее символом оказались обручальные кольца. Еще для 37% семью символизируют семейные фото.

Кроме того, на вопрос, кого россияне считают своей семьей, большинство выбирают ближайших родственников: мать (92%), отца (87%), мужа или жену (71%), бабушку и прабабушку (69%), дедушку и прадедушку (64%), детей (60%). При этом тетю называют 48%, дядю - 37%, двоюродных братьев или сестер - 24%. Троюродных братьев или сестер включают в понятие семья 7%. Помимо родных 48% считают членами семьи домашних животных, коллег по работе - 34%, близких друзей - 31%.