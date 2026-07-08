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Трамп отметил большой прогресс в урегулировании на Украине
Трамп отметил большой прогресс в урегулировании на Украине Трамп отметил большой прогресс в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что за последние недели в процессе урегулирования на Украине достигнут "большой прогресс".

Президент США Дональд Трамп считает, что за последние недели в процессе урегулирования на Украине достигнут "большой прогресс".

"Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет", - отметил он на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО.

Ранее американская газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников писала о том, что Киев отошел от инициированного Трампом плана по урегулированию конфликта с РФ.

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Теги:
#трамп
#украина.
#урегулирование
#прогресс
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