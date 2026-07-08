Президент США Дональд Трамп считает, что за последние недели в процессе урегулирования на Украине достигнут "большой прогресс".
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Политика
Трамп отметил большой прогресс в урегулировании на Украине
8 июля 2026 / 19:57
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп считает, что за последние недели в процессе урегулирования на Украине достигнут "большой прогресс".
"Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет", - отметил он на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО.
Ранее американская газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников писала о том, что Киев отошел от инициированного Трампом плана по урегулированию конфликта с РФ.
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