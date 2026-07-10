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Политика
У Ле Пен есть реальный шанс стать президентом Франции
Но много зависит от того, кто выйдет во второй тур выборов, считает политолог Сергей Федоров
У Ле Пен есть реальный шанс стать президентом Франции У Ле Пен есть реальный шанс стать президентом Франции

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила по итогам партийного совещания, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила по итогам партийного совещания, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Ле Пен также сообщила, что подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Парижа, которая приостановит на время ее рассмотрения исполнение приговора, включая ношение электронного браслета. "Таким образом, я смогу вести предвыборную кампанию без электронного браслета", - сказала Ле Пен.

В случае возможного избрания лидер парламентской фракции "Национального объединения" намерена назначить 30-летнего председателя партии Жордана Барделла на пост премьер-министра республики.

7 июля Апелляционный суд Парижа снизил Ле Пен срок запрета на участие в выборах до 15 месяцев, что фактически означает отмену этого ограничения. Кроме того, суд снизил до трех лет срок тюремного заключения по делу о парламентских ассистентах. Два года даны условно, в течение еще одного года Ле Пен предписано носить электронный браслет.

Генеральный прокурор Мари-Сюзанн Ле Кео может обжаловать решение о смягчении приговора лидеру парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Кассационном суде.

"Я сообщу о своем решении по поводу подачи кассационной жалобы на следующей неделе", - сказала она в эфире радиостанции RTL.

По ее словам, решение Апелляционного суда сформулировано на 339 страницах и требует глубокого анализа. Она напомнила, что Кассационный суд - высшая судебная инстанция Франции по гражданским и уголовным делам - проверяет соответствие судебных решений законам.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что «для Ле Пен есть риск, что в разгар президентской гонки суд может оставить первоначальное решение в силе, и это нанесет удар по ее президентской кампании. Так что тут есть нюансы, которые важны.  А что касается ее возможностей появиться в Елисейском Дворце, то, на мой взгляд, они более реальны, чем прошлые три раза, когда она участвовала в президентской кампании. Но есть и определенные сомнения. Они связаны с тем, кто будет ее конкурентом. Во 2-й тур, судя по прогнозам, она проходит без проблем, также как и Борделла, если он ее заменит. Но что будет во 2-м туре - это большой вопрос. Потому что все зависит от того, кто выйдет от других партий. Если это будет Эдуард Филипп, политик, который был премьером у Макрона на его первом сроке, бывший республиканец, то чисто арифметически люди, которые будут голосовать за него во 2-м туре, могут превысить поддерживающих Марин Ле Пен, и, скорее всего, так и будет. Во 2-м туре все от крайне левых до крайне правых будут голосовать за Эдуарда Филиппа. А вот если во 2-й тур выйдет крайне левый Меланшон, то тогда шансы Марин Ле Пен появиться в кресле президента - выглядят гораздо более ощутимыми. Потому что правые в лице республиканцев уже заявили, что если будет такая комбинация во 2-м туре, то будут голосовать за Марин Ле Пен, т.е из двух зол они будут выбирать меньшее. Поэтому все зависит от того, смогут ли в конечном счете центристы и правые выбрать единого кандидата, и это был бы для них идеальный вариант. Тогда президентом будет, скорее всего, Эдуард Филипп. А если будет несколько фигур и никто не снимется из претендентов, и останется Меланшон, то  тогда шансы Марин Ле Пен значительно возрастут».

При этом, по словам эксперта, «конкуренции Марин Ле Пен с Борделла нет потому, что она не раз говорила о тандеме, где они идут в одной связке. Эта комбинация возникла в результате судебного решения 1-й инстанции.  Если Марин Ли Пен участвует в президентской гонке, то Борделла в случае ее победы будет премьер-министром».             

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Теги:
#ле пен
#выборы
#франция
#ле пен
#выборы
#франция
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