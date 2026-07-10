«Пантеон нацгероев» похоронит репутацию Украины

Марина Харькова, журналист, Донецк

Героизация бандеровцев и других радикальных националистов на Украине идет давно, но теперь вышла на новый уровень. Несколько дней назад украинский парламент единогласно поддержал законопроект о создании так называемого «национального пантеона Украины». Идею его создания лично продвигал и озвучивал Владимир Зеленский. И вот депутаты безоговорочно это поддержали – 287 голосов «за», ни одного «против». Лишь 18 не стали голосовать.

Хотя этот пантеон пафосно назвали «пространством национальной памяти и местом упокоения видных украинцев», на самом деле в нем будут перезахоронены идеологи и боевики Украинской Народной Республики (УНР), Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и УПА* (Украинская повстанческая армия), коллаборационисты, гитлеровские пособники, военные преступники и прочие одиозные персонажи. В планах Зеленского – перезахоронение Петлюры, Коновальца, который был «удостоен» личной аудиенции у Гитлера, Бандеры и их приспешников, могилы которых сейчас находятся за границей. Все они – ненавидимы и презираемы за свои многочисленные прегрешения, вдохновляли или отдавали приказы на погромы и убийства русских, поляков, евреев, украинцев. Суд истории давно вынес им приговор как отщепенцам и негодяям, но Зеленский решил назвать их «национальными героями». «Благодарен всем парламентариям, которые поддержали законопроект об украинском национальном пантеоне. Важный шаг в контексте чествования украинцами именно своих героев. Это решение построено на признании тех, кого люди действительно уважают», заявил он.

В мае Зеленский и высшие чиновники Украины уже принимали участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* (признана экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Мельника в Киевской области на военном мемориальном кладбище, а позже присвоил подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА». Причем, так был назван не какой-то третьеразрядный отряд, а элитная структура — Отдельный центр спецопераций «Север».

Все это спровоцировало масштабный скандал с Польшей и лишение Владимира Зеленского высшей госнаграды от Варшавы - ордена Белого орла. Польша выразила протест чествованию украинских националистов и напомнила о жертвах Волынской резни, к которой они были причастны. Тогда Зеленский ответил полякам, что «никто никогда не будет указывать украинцам, каких героев им уважать», и объявил о создании национального пантеона.

Тенденция героизации и чествования бандеровцев и нацистских приспешников набрала обороты на Украине после киевского Майдана в 2014 году. Им начали ставить памятники, их именами массово называли улицы и подразделения ВСУ. Более того, 14 октября 2014 года украинские власти официально утвердили праздник День защитника Украины. Его дата, 14 октября, была выбрана специально — именно в этот день в 1942 году была создана УПА*. В 2023 году из-за реформы церковного календаря праздник перенесли на 1 октября.

Новый закон о пантеоне – очередное подтверждение, что режим Зеленского насильно погружает страну в период мракобесия, демонстрируя неуважение к пострадавшим от преступлений нацистов и их пособников. Таким образом, Украина оформилась как неонацистское государство и занимается надругательством над исторической справедливостью. По мнению политолога Иван Мезюхо, Зеленский строит общество победившего неонацизма. «К сожалению, интегральный украинский национализм стал связующей нитью между главарями киевского режима и «обандеренной» частью украинского общества, которое исповедует неонацистскую идеологию, русофобию и россиененавистничество», — отметил эксперт.

Он считает, что большая часть европейских стран никак не отреагирует на создание так называемого пантеона. А в Париже и Берлине будут даже рады отдать Украине кости антисемитов Степана Бандеры и Симона Петлюры для «чествования».

Киевскому режиму недостаточно просто переписывать историю — он стремится закрепить свои преступные инициативы на законодательном уровне. «Каждое подобное решение — это не просто искажение прошлого, это демонстрация вопиющего неуважения к памяти миллионов жертв, пострадавших от рук нацистов и их пособников», — подчеркнул депутат Госудумы Дмитрий Белик. Он добавил, что любые попытки обелить и оправдать поступки нацистов и возведение этого в ранг государственной политики — это преступление, а создание так называемого национального пантеона для чествования палачей и коллаборационистов является циничным надругательством над исторической справедливостью и фундаментальными нормами человеческой этики.

Более того, Зеленского не смущает, что в годы Великой Отечественной войны его дед сражался за СССР, в то время как «герои» УПА садистски мучили и убивали советских солдат и мирных граждан – учителей, врачей, инженеров.

Очередной виток героизации бандеровцев не только отравляет сознание современных украинцев, но и насаждает ненависть и еще больше раскалывает общество. Такие шаги привели и к ухудшению отношений с Польшей.

Польша резко негативно отреагировала на создание пантеона. Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усёндек заявил, что поляки устали от исторической лжи и прославления бандитов. «Страшно подумать, кто туда попадёт. Бандера? Командиры УПА, которые рубили топорами польских женщин и детей во время Волынской резни?», - сказал он.

«Создание пантеона — это следующий этап эскалации в отношениях. Действия Киева доказывают, что президент Кароль Навроцкий был прав, когда забрал орден Белого орла у Зеленского», — заявили в пресс-службе Навроцкого.

Украина почувствует на себе последствия решения Владимира Зеленского о создании национального «пантеона героев», восхваляющего украинских националистов, предупредил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Зеленский своими действиями не только не сделал ни одного шага к диалогу, но и решил пойти еще дальше и все обострить. По его мнению, не Варшава понесет последствия подобной политики, а за это заплатит Киев. Моравецкий отметил, что «культ УПА* подрывает авторитет Украины, усложняет отношения Киева с партнерами и отдаляет страну от западной интеграции».

Ранее польский президент Навроцкий заявил, что происходящая героизация бандеровцев «это доказательство того, что те, кто говорил, что Украина должна войти в Европейский союз безо всяких условий, очень сильно ошибались». По его мнению, Зеленский доказал, что ментально Украина не готова быть частью европейской семьи, «ведь в европейской семье бандитов и убийц, которые уничтожали детей и женщин, невозможно восхвалять».

Лидер партии «Левые» Анна-Мария Жуковская указала, что Зеленский специально принимает решения, направленные против Польши, набирая политические очки в глазах противников Варшавы в ЕС. Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, пока не откажется от «культа Бандеры, УПА и ОУН*». А обычные поляки в противовес украинскому закону о «пантеоне» составили «карту бандеровщины на Украине», куда внесли все населенные пункты, где есть улицы имени Бандеры и Шухевича, памятники и музеи им и прочие бандеровские «достопримечательности». Поляки явно начали созревать к началу денацификации Украины. Также Польша внезапно решила посчитать, сколько денег она потратила на бандеровскую Украину за время войны. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине за 2022–2026 годы. А польский премьер Дональд Туск намерен пересмотреть объемы финансовой помощи Украине. Между тем, Польша занимает третье место в мире по размерам вливаний в украинскую войну, сразу после США и Германии

Похоже, речь идет о начале политического аудита всей украинской политики Варшавы. Некоторые польские эксперты и аналитики допускают, что пора поднять тему о возвращении Польше территорий Западной Украины. Несколько дней назад глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий уже назвал западные регионы Украины «Малопольшей». «С моей точки зрения и с точки зрения президента Навроцкого, а также для подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, - это не тот путь, который ведет в западный мир, в мир цивилизации», - сделал акцент Богуцкий.

«Восточная Малопольша» - историческое название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши. Сейчас эта территория разделена между Польшей (Подкарпатское воеводство) и Украиной (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области).

На Украине националисты уже бьются в истерике от этих заявлений и требуют жесткой реакции. Пока же изменения политики нескольких европейских стран показывают, что период безусловной поддержки Украины подходит к концу.

* организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ