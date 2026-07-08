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Путин заявил, что нынешние трудности с топливом - временные
Путин заявил, что нынешние трудности с топливом - временные Путин заявил, что нынешние трудности с топливом - временные

Нынешние трудности с топливом в России являются временными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с праивительством.

Нынешние трудности с топливом в России являются временными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с праивительством.

"Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи", - отметил он, говоря о ситуации с топливом.

По словам главы государства, связано это, в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков россиян.

Вместе с тем он подчеркнул, что российская энергосистема обладает высоким запасом прочности. Киевский режим стремится нанести ущерб российской экономике и создать нервозность в обществе, но "эта задача невыполнимая", сказал президент.

"Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире", - указал он.

Кроме того, Путин заявил о необходимости обеспечить потребности государственных органов и правоохранителей в топливе, при этом и обычные граждане не должны ощущать особой нагрузки.

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Теги:
#трудности
#топливо
#путин
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